الفالح: 700 شركة عالمية تمارس أعمالها في المملكة.. ونعمل على جعل بيئتنا الاستثمارية الأكثر تنافسية عالميًا

وأشار معاليه إلى أن نموذج الاقتصاد الوطني الذي تأسس قبل نحو (100) عام قام على الشركات العائلية التي شكّلت نواة النمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذه الشركات ما زالت ركيزةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تسعى إلى تمكينها بشكل أكبر.