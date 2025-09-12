بعد غياب خمسة أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال

كان الراجحي قد حقق إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب رالي داكار 2025 كأول سائق سعودي يتوج باللقب في فئة السيارات، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الراليات على مستوى العالم. ورغم أنه كان يستعد بقوة للمنافسة على لقبي بطولة العالم للراليات الطويلة (W2RC) وبطولة العالم لراليات الباها، إلا أن الحادث الذي تعرض له وأجبره على التوقف مؤقتًا حال دون إكمال مسيرته هذا الموسم. ومع ذلك، لا تزال أمامه فرصة قائمة للمنافسة على لقب بطولة العالم للراليات الطويلة (W2RC)، في حين لم تعد لديه أي فرصة للفوز بلقب بطولة العالم لراليات الباها.