وزير العدل يبحث مع السفير العُماني تعزيز التعاون في المجالات القضائية

وأكد الوزير أن التحول الذي يشهده القطاع العدلي نتيجة للدعم والاهتمام الكبير اللذين يلقاهما القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ وهو ما أسهم في تحقيق النقلة النوعية التي نجني ثمارها اليوم.