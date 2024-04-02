جي اكسبو شغفٌ يكسو قطاع الأزياء والموضـة تميزاً وحضوراً

وظّفت شركة جي اكسبو للفعاليات والمؤتمرات ما تتميز به من جودة وخبرة وإمكانيات عالية ومهنية، لتحقيق النجاح الكبير واللافت للنسخة الأولى من معرض "تشكيلة" 100من براند سعودي، الذي تولت تنفيذه الشركة ونظمته هيئة الأزياء مؤخرا على مدى أربعة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض ".
وتمكّنت جي اكسبو للفعاليات والمؤتمرات، من نيل رضى أكثر من 190 مشارك من مصممات ومصممي الأزياء السعوديين من منسوبي وخريجي البرنامج الإرشادي 100 براند سعودي، والمصممين المشاركين من دول عربية وعالمية، بعد أن حظي المعرض بزيارة أكثر من 30 ألف زائر، وفتح أمام المشاركين آفاقاً واسعة نحو العيش مع تجارب عالمية متنوعة في مجال الأزياء والموضة، أسهمت في تبادل العديد من الخبرات واكتساب المعرفة الضامنة لتجويد مهاراتهم وتنمية موهبتهم في عالم تصميم الأزياء.
وحول هذا النجاح الذي تحقق لمعرض "تشكيلة" هذا العام، لفتت الشريك المؤسس لشركة جي أكسبو غادة الراشد الانتباه إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة، نظير تخصصها في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في قطاع الأزياء والموضة، الذي أسهم في تمكنها باقتدار من تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في هذا المجال، على غرار معرض "أنا عربية" الذي نظم تحت مظلة موسم الرياض خلال ثلاث مواسم الماضية، ومعرض "100 براند سعودي بوب آب" التابع لهيئة الأزياء الذي أقيم في رمضان 2023، مشيرةً إلى النجاح الباهر الذي حظيت به هذه الفعاليات - لله الحمد - والحضور المميز الذي ظهرت به هذا المعارض، والإشادة بها من قبل الإعلاميين، والعملاء والمشاركين والحضور.
وعن آلية عمل الشركة في تنفيذ فعالياتها، أكدت أن جي اكسبو تجمع في فريق عملها مجموعة متميزة من ذوي الخبرات في تصميم وتنفيذ الفعاليات المتخصصة في مجال الأزياء والموضة، مع خبرة واسعة في مجال الخدمات اللوجستية. إلى جانب امتلاكها لشراكات وتحالفات استراتيجية مع أهم الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، مما جعل جي اكسبو لاعبًا رئيسيًا في صناعة فعاليات قطاع الجمال والموضة، الأمر الذي مكنها من تقديم خدمات مميزة للشركاء والعملاء محليا وخارجيا وتنفيذ فعاليتهم بمهارة واحترافية ودقة عالية، مشددةً على التزام الشركة الدائم بتحقيق رؤيتهم وطموحاتهم بمعايير عالمية، ومشيرةً إلى أن جي اكسبو تولي اهتمامًا بالغًا خلال تنفيذ الفعاليات بتطوير معايير تجربة الزائر وخلق تجربة فريدة لا تُنسى، مما يعزز مكانتها كشركة متخصصة رائدة في هذا المجال
ونوّهت الراشد على سعيهم الدائم في الشركة إلى الارتقاء بخدماتهم وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وهو ما جعلهم مؤهلين للمشاركة في مشروعات كبيرة ومتميزة، من بينها تنظيم وتنفيذ أسبوع الموضة في الرياض (Riyadh Fashion Week) الذي امتد على مدار أربعة أيام في شهر أكتوبر الماضي، والذي شكل قفزة نوعية في مسيرة الشركة، وخطوة مهمة وتاريخية زادت من قدرتهم على المضي بثقة نحو التميز والريادة والتفرد في أسلوب وطريقة تنفيذهم لأعمالهم، وذلك لحجم وطبيعة حضور ذلك الحدث، إذ كان على مستوى شخصيات عالمية بارزة، وحظي باهتمام كبير من وسائل إعلام عالمية، واكبت شكل وآلية التنظيم والتنفيذ الذي حرصت الشركة أن يكون وفقًا لأعلى معايير الجودة والاحترافية العالمية، وبما يتناغم ويتزامن مع ما تعيشه العاصمة الرياض من زخم على جميع المستويات، لذا كانت الجودة والإبداع والمهنية ضمن معايير العمل لدى اكسبو ، فكان دورها وبصمتها حاضرة على صعيد الإسهام في جعل الرياض وجهة لعشاق الموضة والأناقة.
وختمت غادة الراشد حديثها بالتأكيد على أنهم في شركة جي اكسبو للفعاليات والمؤتمرات يستمدون الإلهام والشغف والطموح من عراب رؤية المملكة ٢٠٣٠ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ويسعون إلى المساهمة بفعالية في جعل المملكة الوجهة الأولى للعالم في مختلف المناسبات، لاسيما المناسبات ذات العلاقة بقطاع الأزياء والموضة، وهذا هو ما يعيشه الجميع - الحمد لله - إذ باتت الأحلام حقيقة وواقعاً معاشاً.