جي اكسبو شغفٌ يكسو قطاع الأزياء والموضـة تميزاً وحضوراً

ونوّهت الراشد على سعيهم الدائم في الشركة إلى الارتقاء بخدماتهم وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وهو ما جعلهم مؤهلين للمشاركة في مشروعات كبيرة ومتميزة، من بينها تنظيم وتنفيذ أسبوع الموضة في الرياض (Riyadh Fashion Week) الذي امتد على مدار أربعة أيام في شهر أكتوبر الماضي، والذي شكل قفزة نوعية في مسيرة الشركة، وخطوة مهمة وتاريخية زادت من قدرتهم على المضي بثقة نحو التميز والريادة والتفرد في أسلوب وطريقة تنفيذهم لأعمالهم، وذلك لحجم وطبيعة حضور ذلك الحدث، إذ كان على مستوى شخصيات عالمية بارزة، وحظي باهتمام كبير من وسائل إعلام عالمية، واكبت شكل وآلية التنظيم والتنفيذ الذي حرصت الشركة أن يكون وفقًا لأعلى معايير الجودة والاحترافية العالمية، وبما يتناغم ويتزامن مع ما تعيشه العاصمة الرياض من زخم على جميع المستويات، لذا كانت الجودة والإبداع والمهنية ضمن معايير العمل لدى اكسبو ، فكان دورها وبصمتها حاضرة على صعيد الإسهام في جعل الرياض وجهة لعشاق الموضة والأناقة.