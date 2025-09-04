جازان.. حرس الحدود يُحبط تهريب 105 آلاف قرص و31.5 كجم حشيش بالدائر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 105 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و31.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و3,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر. واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلِّمت المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999)** و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa. وتُعالج جميع البلاغات بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المُبلِّغ.