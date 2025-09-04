جازان.. حرس الحدود يُحبط تهريب 105 آلاف قرص و31.5 كجم حشيش بالدائر

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999)** و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa. وتُعالج جميع البلاغات بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المُبلِّغ.