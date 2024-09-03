مجموعة الشريف القابضة توقع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنز للطاقة في باريس

الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، التي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م، وتضم تحت مظلتها عدة شركات تأسست مع توسع مشاريعها حتى أصبحت المجموعة توفر حلولًا شاملة في مجال الطاقة. تمتد هذه الحلول من التصنيع والتجميع إلى التشغيل. وقد نجحت المجموعة حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة. كما تتطلع المجموعة إلى تعزيز خبراتها في مجال مقاولات الطاقة، وأن تصبح مثالًا يُحتذى به في مجال الاستثمار المحلي والعالمي.