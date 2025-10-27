مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في تصحيح ميلان حاد بالعمود الفقري لـ"عشرينية" ويعيدها للحياة الطبيعية

تمكّن فريق طبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، من إجراء عملية نوعية ناجحة لتقويم تشوّه متطور بالعمود الفقري لشابة عشرينية، كانت تعاني من ميلان (جنف) بدرجة "55" وتحدّب صدري بمقدار "70" درجة، ما سبّب لها صعوبات في الجلوس والمشي بشكل مستقيم، وأثّر سلبًا على حياتها الاجتماعية والنفسية، ذكر ذلك د. تركي العنزي استشاري المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري المعقّدة، رئيس الفريق الطبي المعالج.