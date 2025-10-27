مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في تصحيح ميلان حاد بالعمود الفقري لـ"عشرينية" ويعيدها للحياة الطبيعية

تمكّن فريق طبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، من إجراء عملية نوعية ناجحة لتقويم تشوّه متطور بالعمود الفقري لشابة عشرينية، كانت تعاني من ميلان (جنف) بدرجة "55" وتحدّب صدري بمقدار "70" درجة، ما سبّب لها صعوبات في الجلوس والمشي بشكل مستقيم، وأثّر سلبًا على حياتها الاجتماعية والنفسية، ذكر ذلك د. تركي العنزي استشاري المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري المعقّدة، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأوضح د. العنزي أن المراجعة خضعت فور وصولها للمستشفى لفحوصات دقيقة، شملت الأشعة السينية والرنين المغناطيسي، والتي أظهرت وجود ميلان وتحدب متزايد يتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلًا.
وبعد دراسة الحالة بشكل شامل، تقرّر إجراء عملية لتصحيح التشوّه وتحسين المظهر الخارجي للظهر.
وأضاف أن العملية استغرقت "5" ساعات، وأُجريت تحت المراقبة العصبية الدقيقة، وشملت تصحيح العمود الفقري على امتداد "12" فقرة عبر تثبيتها ودمجها باستخدام أحدث أنظمة التثبيت الجراحي، مع إغلاق تجميلي للجرح بتقنيات متقدمة تضمن تقليل الآثار مستقبلاً، إضافة إلى إعادة توازن الكتفين وتناسق الخصر، وأسهم في نجاح العملية توفّر أحدث الأجهزة الطبية وكوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل.
وبيّن د. العنزي أن المراجعة بدأت بالمشي صباح اليوم التالي للجراحة، وغادرت وحدة العناية المركزة بعد تحسن ملحوظ، حيث زاد طولها بما لا يقل عن "10" سم نتيجة تصحيح الانحناء.
وبعد خمسة أيام من المتابعة والرعاية الطبية، خرجت من المستشفى بصحة جيدة، وقد استعادت قدرتها على الجلوس والمشي والنوم بشكل مريح.
واختتم مؤكداً أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، يمتلك كافة المقومات لتقديم هذا النوع من الجراحات الدقيقة، بما في ذلك غرف عمليات متطورة، وعيادات تشخيصية متكاملة، ووحدة عناية مركزة مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب فريق طبي متخصص ذو خبرة عالمية في جراحات تقويم العمود الفقري، حيث أن تحديد خطوات العملية ومقدار الفقرات المثبتة والتصحيح يقوم به عدة جراحين للمراجع الواحد لرفع معدل السلامه والتصحيح المناسب.