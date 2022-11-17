لأول مرة على مستوى المملكة.. إطلاق مبادرة لتحديد ميول الطفل ورغباته المستقبلية

أطلقت الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية لأول مرة على مستوى المملكة وللعام الثاني على التوالي- وبالتعاون مع مستشفى الرعاية المديدة بالظهران- مبادرة تعليمية ترفيهية بشعار "حجرة ورقة مقص"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للطفل، بكورنيش الخبر على الواجهة البحرية ولمدة ثلاثة أيام، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحديد ميول ومستقبل الطفل من خلال رغباته المستقبلية عبر عدة أركان يمر بها أثناء الفعالية برفقة مختصين.
وقال رئيس الجمعية ثامر بن عبدالله الدرعان، إن هذه المبادرة تعتبر من المبادرات النوعية سواء على مستوى المنطقة الشرقية أو على مستوى المملكة، بمشاركة عدة جهات حكومية عن طريق معارض وأركان تعليمية ترفيهية يكتشف الطفل بها نفسه ومهاراته من خلال تعريفه بالمهن المستقبلية.
وأضاف "الدرعان": تنمية الطفولة تبدأ في سن مبكر للطفل بدءاً من الأسرة ووصولاً إلى تغيير الأنظمة التي تهمّش أو تهمل أو تستبعد بعض الأطفال، إضافة إلى عمل برامج ومبادرات تقدم سبل الدعم للأسر والمجتمعات والمؤسسات التي تعزز القدرة على الاهتمام بالأطفال ورعايتهم، وهذا ما نعمل عليه في الجمعية ضمن أعمالنا وأنشطتنا تجاه المجتمع وتجاه الطفل في هذه المبادرة.
واستقبلت المبادرة في يومها الأول أكثر من 500 طفل تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة وحتى الثانية عشرة، وبمشاركة عدة أركان تعريفية وخدمية لعدد من الجهات الحكومية تقدم خدماتها لزوار الفعالية.