لأول مرة على مستوى المملكة.. إطلاق مبادرة لتحديد ميول الطفل ورغباته المستقبلية

وأضاف "الدرعان": تنمية الطفولة تبدأ في سن مبكر للطفل بدءاً من الأسرة ووصولاً إلى تغيير الأنظمة التي تهمّش أو تهمل أو تستبعد بعض الأطفال، إضافة إلى عمل برامج ومبادرات تقدم سبل الدعم للأسر والمجتمعات والمؤسسات التي تعزز القدرة على الاهتمام بالأطفال ورعايتهم، وهذا ما نعمل عليه في الجمعية ضمن أعمالنا وأنشطتنا تجاه المجتمع وتجاه الطفل في هذه المبادرة.