خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.
وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.
وقد أَمّ المصلين فضيلةُ المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن علي بن نوح، الذي بَيّن ما لعيد الفطر من فضائل ومقاصد شرعية؛ لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية قد خصها الله بنعم ومنح ربانية تستوجب الشكر، من منهج شرعي معتدل رصين، وثقل حضاري وسياسي كبير، واجتماع للكلمة متين، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.
وعقب الصلاة، تَلقى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.