ولي العهد يلتقي السلطان هيثم ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عمان.