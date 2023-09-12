ولي العهد يلتقي السلطان هيثم ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين

استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عمان.
ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسلطان عُمان، فيما حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وزير الدفاع والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة .
كما حضر الاستقبال شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وبلعرب بن هيثم آل سعيد.