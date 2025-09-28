ضبط 6,267 دراجة مخالفة في حملة ميدانية شاملة بمختلف مناطق المملكة

وأسفرت الحملة عن ضبط 6,267 دراجة مخالفة، توزعت على عدة مناطق ومحافظات، كان في مقدمتها منطقة الرياض بـ 2,820 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 1,960 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ 693 دراجة.