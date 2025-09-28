ضبط 6,267 دراجة مخالفة في حملة ميدانية شاملة بمختلف مناطق المملكة

في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 21 سبتمبر 2025م حتى السبت 27 سبتمبر 2025م.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6,267 دراجة مخالفة، توزعت على عدة مناطق ومحافظات، كان في مقدمتها منطقة الرياض بـ 2,820 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 1,960 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ 693 دراجة.
كما شملت نتائج الحملة رصد مخالفات في العاصمة المقدسة (222)، المدينة المنورة (191)، الطائف (103)، عسير (99)، تبوك (60)، جازان (41)، القصيم (32)، الحدود الشمالية (8)، حائل (11)، نجران (11)، الباحة (5)، الجوف (4)، القريات (7).
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملة تأتي في إطار متابعة التزام مستخدمي الدراجات الآلية بالأنظمة المرورية، مشيرةً إلى استمرار الحملات الرقابية الميدانية في جميع المناطق.