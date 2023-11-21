أحدثها المشاركة في "بريكس".. المملكة تدعم كل الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة

ولم يكن هذا الاهتمام وليد اليوم، وإنما بدأ منذ أنشأ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- المملكة، ومن بعده جاء أبناؤه الملوك، ليهتموا بالقضية ذاتها، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يقودان اليوم جهودًا جبارة، من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.