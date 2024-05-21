"فيصل بن خالد" يرعى حفل تخريج 1444 متدربًا من منشآت التدريب التقني بالحدود الشمالية

وهنأ أمير منطقة الحدود الشمالية الخريجين والخريجات من مختلف مراحل برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متطلعًا لمساهمتهم الفعليّة -بإذن الله- في إكمال احتياجات سوق العمل الحالية في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، منوهًا بالدعم والرعاية التي تحظى بها مؤسسات التدريب التقني والمهني من قِبل القيادة الحكيمة, ما يستوجب مضاعفة الجهد والتكامل في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق جميع الخريجين والخريجات وأن يكونوا أعضاء فاعلين وأيدي مهرة، في خدمة وطنهم ومجتمعهم.