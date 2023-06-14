"رئاسة الحرمين" توزع مظلات شمسية على الحجاج لحمايتهم من أشعة الشمس

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي: تهدف المبادرة إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام؛ تزامنًا مع دخول موسم الحج؛ وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والزوار بالمسجد الحرام، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تُسهِم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.