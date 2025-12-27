مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يطبق تقنية الذكاء الإصطناعي في اكتشاف الحيوانات المنوية أثناء عمليات التفتيش الميكروسكوبي

وأوضح أ.د.نايف أن مركز علاج العقم بالمستشفى يطبق تقنية AI Sperm Search أثناء جراحات التفتيش المجهري للخصية والتي تمتاز بدقتها العالية في إيجاد الحيوانات المنوية بنسبة تصل لأكثر من 90%، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في تحديد واكتشاف المناطق التي يوجد بها حيوانات منوية بدقة عالية، وهو ما يعزز من نسب نجاح التفتيش والبحث الميكروسكوبي، ويمنح أملًا جديدًا للأزواج الذين كانوا يُعتبرون سابقاً غير قابلين للعلاج، نتيجة أشد حالات العقم تعقيداً عند الرجال الذين يعانون من انعدام النطاف غير الانسدادي (NOA)، وهي حالة لا تُكتشف فيها أي حيوانات منوية في عينات السائل المنوي، مما كان يحرم المراجع من أي فرصة للإنجاب الطبيعي.