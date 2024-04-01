عُقد في رمضان.. "قياس" يعلن نتائج الرخصة المهنية "التربوي" للمعلمين والمعلمات

ويمكن للمعلم الاطلاع على نتيجته من خلال حسابه بعد الدخول لملفه ومعرفة درجة الرخصة المهنية "التربوي" التي حصل عليها.

تجدر الإشارة إلى أن "قياس" يعلن نتيجة اختبار الرخصة المهنية التربوي في وقت قياسي لا يتجاوز العشرة أيام منذ انعقاد الاختبارات والتي كانت في يومي الجمعة والسبت 12 و13 رمضان 1445هـ.