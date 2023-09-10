مكة.. تدخل عاجل ينقذ حياة معتمر من جلطة قلبية أصابته أثناء أداء المناسك

تمكّن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 63 عاماً، كان يعاني آلاماً لمدة 3 ساعات في أثناء أداء مناسك العمرة؛ امتد الألم إلى الجهة اليسرى بالكامل من الصدر.