"مساند": هذه أسعار الاستقدام للعاملات المنزليات عبر خدمة "معروفة"

وأكدت أنه يمكن الاستفادة من خدمة «معروفة» بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من الجنسية المرادة وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها)، موضحة أن متطلبات الخدمة تتمثل في تأشيرة صالحة لمهنة عاملة منزلية من دولة الاستقدام المطلوبة.