"مساند": هذه أسعار الاستقدام للعاملات المنزليات عبر خدمة "معروفة"

أوضحت منصة "مساند" أسعار الاستقدام من الجنسيات المتاحة عبر خدمة #معروفة لمهنة عاملة منزلية.
وتمكن خدمة "معروفة" من استقدام عاملة منزلية من 4 دول، هي: الفلبين، كينيا، سريلانكا، أوغندا.
وتشمل أسعار الاستقدام في الخدمة 5991 ريالًا سعوديًا للعاملة الأوغندية، و8840 ريالاً للكينية، و11471 ريالًا للعاملة السريلانكية، فيما تبلغ تسعيرة العاملة الفلبينية 10752 ريالًا.
وأكدت أنه يمكن الاستفادة من خدمة «معروفة» بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من الجنسية المرادة وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها)، موضحة أن متطلبات الخدمة تتمثل في تأشيرة صالحة لمهنة عاملة منزلية من دولة الاستقدام المطلوبة.