إرواء وأصدقاء اللاعبين يوقعان اتفاقية إنشاء محطة تحلية مياه "اللاعبين الراحلين"

ولا يقتصر المشروع على التكريم فحسب، بل يعكس أيضًا قيم الوفاء والتضامن الاجتماعي، ويجسد أشكالًا من رد الجميل والإحسان للرياضيين الذين أسهموا في رفع اسم السعودية في المحافل الدولية، مما يعكس روح التعاون والتعاضد في المجتمع. نتطلع إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ونجاح المشروع، مما سيكون له أثر إيجابي على الجميع.