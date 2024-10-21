إرواء وأصدقاء اللاعبين يوقعان اتفاقية إنشاء محطة تحلية مياه "اللاعبين الراحلين"

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والرئيس الفخري لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وقّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" اتفاقية مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية "أصدقاء 34"، وذلك خلال الحفل السنوي لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الذي أقيم مساء الأحد بمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري.
وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مشروع يحمل اسم "إرواء الراحلين" والذي يتمثل في إنشاء محطة تحلية مياه تكريمًا ووفاء للاعبين، وذلك في مبادرة متميزة تجمع بين الجمعيتين ليكون المشروع صدقة جارية للاعبين الراحلين.
ويبرز هذا المشروع التقدير العميق لما قدمه هؤلاء الأبطال للوطن خلال مسيرتهم الرياضية، كما يحمل في طياته لمسة دينية جميلة، حيث يصبح هذا الجهد الطيب مصدرًا للثواب المستمر لهم.
ولا يقتصر المشروع على التكريم فحسب، بل يعكس أيضًا قيم الوفاء والتضامن الاجتماعي، ويجسد أشكالًا من رد الجميل والإحسان للرياضيين الذين أسهموا في رفع اسم السعودية في المحافل الدولية، مما يعكس روح التعاون والتعاضد في المجتمع. نتطلع إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ونجاح المشروع، مما سيكون له أثر إيجابي على الجميع.
ومن المقرر أن يوفر المشروع مياه شرب نظيفة وصحية لـ2400 نسمة. كما يسعى المشروع لاستدامة العطاء عبر إنشاء نموذج مالي يضمن استدامته وتحقيق العوائد التي يتم توجيهها لخدمة المجتمع.
ومن شأن هذا المشروع أن يعمل على تحسين الصحة العامة بتوفير مياه نظيفة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي.
يذكر أن الحفل أقيم تحت شعار "نحتفل بالتاريخ لنصنع المستقبل" بحضور لفيف من الشخصيات الاجتماعية والرياضية ونخبة من نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم نجم المنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله ومستفيدي الجمعية من اللاعبين السابقين وأسرهم.
وشهد الحفل تدشين جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن للمسؤولية الاجتماعية الرياضية، كما تم عرض استراتيجية أصدقاء 2034 وتدشين مشاريع أصدقاء، بالإضافة إلى تكريم رواد الرياضة وتسليم مجموعة من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعية من اللاعبين السابقين. كما تم الاحتفاء بالخريجين من أبناء اللاعبين السابقين وغيرها من الفعاليات.