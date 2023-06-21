شاهد.. لجان برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج تسخر إمكاناتها للمستضافين

كما تقوم اللجان بتنظيم مراسم الاستقبال في مطارات المملكة وتخليص سائر الإجراءات في بضع دقائق من الوصول، إضافة إلى التسكين في فنادق الخمس نجوم في مكة المكرمة، لتوفير كل الخدمات المميزة في إقامتهم قبل التصعيد إلى مشعر عرفات لإكمال مناسك الحج من خلال عددٍ من اللجان، هي: اللجنة التنفيذية، الإدارية، الشرعية، الإسكان، المشاعر، النقل، الخدمات، الاستقبال والسفر، الثقافية، التقنية، المالية، الإعلامية، والنسائية.