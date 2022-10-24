"نور لعلوم الفلك": الكسوف اليوم يبدأ من شمال المملكة لجنوبها

تشهد أجزاء واسعة من الكرة الأرضية كسوفاً جزئياً للشمس ظهر اليوم الثلاثاء ويشمل شمال وغرب آسيا ومعظم أوروبا وشمال شرق إفريقيا.
وأكدت جمعية نور لعلوم الفلك أن الكسوف سيغطي جميع مناطق المملكة بنسب احتجاب متفاوتة يبلغ أقصاها 42% شمال المنطقة الشرقية، وأدناها 15% غرب منطقة جازان، مبينةً أن الكسوف سيبدأ في المملكة من أقصى الشمال عند الساعة 1:02 بعد الظهر ويستمر 147 دقيقة وهي الأطول، وآخر منطقة يصلها الكسوف أقصى الجنوب الغربي في الساعة 1:50 ويستمر 112 دقيقة وهي أقصر مدة للكسوف في السعودية.
وأوضحت الجمعية: "سيبدأ الكسوف في الرياض الساعة 1:31 لمدة 136 دقيقة ونسبة الاحتجاب 34%. وفي مكة المكرمة يبدأ 1:33 لمدة 127 دقيقة ونسبة احتجاب 22%. وفي بريدة 1:23 لمدة 140 دقيقة ونسبة احتجاب 35%. وفي أبها 1:46 لمدة 119 دقيقة ونسبة احتجاب 19%. وفي تبوك 1:09 لمدة 140 دقيقة ونسبة احتجاب 30%. وفي الدمام 1:30 لمدة 139 دقيقة ونسبة احتجاب 39%".
وأوضح رئيس الجمعية عيسى الغفيلي أن كسوف الشمس بأشكاله الثلاثة الكلي والجزئي والحلقي، لا يحدث إلا نهاية الشهر القمري عند الاقتران بين القمر والشمس الذي يتلوه مباشرة ولادة الهلال الجديد معلناً بداية الشهر القمري.
وأضاف: "كسوف الشمس الجزئي يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس حيث يحجب قرص القمر جزء من قرص الشمس، وعلى مستوى الكرة الأرضية فإنه يحدث كسوف للشمس مرتين في السنة غالباً، ونادراً جداً ما يصل عدد الكسوفات إلى خمسة في السنة، ومع أن الاقتران يتكرر كل شهر إلا أنه وبسبب ميلان مدار القمر عن مستوى مدار الأرض حول الشمس 5 درجات فإن الكسوف لا يحدث كل شهر".
وأشار إلى أن كسوف الشمس دائماً لا يأتي منفرداً بل يرافقه خسوف للقمر قبله أو بعده بأسبوعين يشاهد في أي مكان من العالم.
وتابع الغفيلي قائلاً إنه وبالرغم من أن قطر الشمس أكبر من قطر القمر بـ400 مرة إلا أننا نشاهد حجم القمر مساوي تقريباً لحجم الشمس وهذا لأن القمر أقرب لنا من الشمس بـ400 مرة.
وحذرت جمعية نور لعلوم الفلك من النظر إلى الشمس مباشرة سواء وقت الكسوف أو أي وقت حيث إن الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية المصاحبة للضوء المرئي من الشمس تسبب أضراراً جسيمة للعين.
ودعت الجمعية عموم المهتمين إلى استعمال فلاتر خاصة مطابقة لمواصفات السلامة الدولية لرؤية الشمس وعدم محاولة رؤية الكسوف بأيمادة لا تحجب الأشعة الضارة مثل النظارات الشمسية العادية أو أقراص الكمبيوتر وأفلام الأشعة السينية وورق السلوفان.
وتنظم الجمعية فعالية عامة وقت الكسوف وسوف تتاح للعموم متابعة كسوف الشمس بواسطة نظارات الكسوف والتلسكوبات والكاميرات المزودة بفلاتر شمسية مطابقة لمعايير السلامة الدولية ISO 12312-2.