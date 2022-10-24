"نور لعلوم الفلك": الكسوف اليوم يبدأ من شمال المملكة لجنوبها

‏وأضاف: "كسوف الشمس الجزئي يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس حيث يحجب قرص القمر جزء من قرص الشمس، وعلى مستوى الكرة الأرضية فإنه يحدث كسوف للشمس مرتين في السنة غالباً، ونادراً جداً ما يصل عدد الكسوفات إلى خمسة في السنة، ومع أن الاقتران يتكرر كل شهر إلا أنه وبسبب ميلان مدار القمر عن مستوى مدار الأرض حول الشمس 5 درجات فإن الكسوف لا يحدث كل شهر".