ضمن مبادرة ولي العهد.. السعودية تقود مبادرة دولية بإطلاق أول مؤشر عالمي لحماية الطفل سيبرانيًا

وكان المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أنجز في وقت سابق دراسة عالمية أسهمت في تسليط الضوء على موضوع حماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفته موضوعًا دوليًا حيويًا وملحًا، إذ مكّنت هذه الدراسة التي شارك بها أكثر من 40 ألف من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، من بناء فهم شاملٍ للحاجات على المستوى الدولي، وتطوير إستراتيجية متكاملة انبثق عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية عملت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني على تنفيذها مع عدد من الشركاء الدوليين.