"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ تحدُّ من مدى الرؤية على أجزاءٍ من هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.