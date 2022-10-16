جميلٌ بسحابه ومطره ونباته.. "الحصيني" يرسم صورة عن بداية "الوسم"

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن أيام الوسم 52 يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه، وقال: "جميلٌ في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، ويوازي شهرته سهيل اليماني، وهو من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية".