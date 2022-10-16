جميلٌ بسحابه ومطره ونباته.. "الحصيني" يرسم صورة عن بداية "الوسم"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأحد هو أول أيام الوسم الذي تنتظره العرب على أحر من الجمر.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن أيام الوسم 52 يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه، وقال: "جميلٌ في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، ويوازي شهرته سهيل اليماني، وهو من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية".
وأضاف: "في الوسم تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار؛ وذلك لأهمية ذلك عندهم؛ خاصةً أهل المواشي والحلالة، وتنبت فيه الكمأة إذا ما قدر الله فيه أمطار وبارك فيها".
وتابع: "فيه زيادة ساعات الليل على حساب النهار، وفيه تتغير حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب، وتبدأ المنخفضات بالتأثير على المملكة والخليج.
واختتم: "الأجواء فيه نهارًا في ثلثه الأول تميل للاعتدال، والثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد".