"الذايدي": هذا أهم قرار اتخذه الشاعر بدر بن عبد المحسن في حياته

أهكَذا البَدرُ تُخفي نورَهُ الحَفرُ

وَيُفقَدُ العِلمُ لا عَينٌ وَلا أَثَرُ؟!

طَوَتكَ يا (بدرُ) أَيّامٌ طَوت أُمَماً

كانوا فَبانوا وَفي الماضينَ مُعتَبَرُ

إِن كان شَخصُكَ قد واراهُ مُلحِدهُ

(فشِعرُكَ) الجَمُّ في الآفاقِ مُنتَشِرُ".