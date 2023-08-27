قصة لن تراها فقط على ضفاف الأودية.. "بساتين الفواكه بعسير" مهرجانات وسياحة

ووثقت عدسة "واس" ازدياد رقعة مزارع الفواكه على ضفاف الأودية وفي المرتفعات الجبلية والقرى المتناثرة، في محافظات منطقة عسير خاصة مدينة أبها، ومحافظات سراة عبيدة، وظهران الجنوب، والحرجة، وأحد رفيدة، وتنومة، ومراكز بلحمر وبلسمر والفرشة، والتي تعد أهم المواقع المنتجة لهذه الفواكه اللذيذة خاصة الرمان، والتين، والعنب، والفركس، والبخارة، ذات المذاق اللذيذ؛ نظرًا للتربة الخصبة وتوفر كميات كبيرة من المياه، والطقس المعتدل على مدار العام، والخبرة التي يمتلكها المزارعون من أبناء هذه المنطقة، والدعم غير المحدود من قِبَل الحكومة الرشيدة في تقديم الخدمات والقروض والإرشادات، وتسويق المنتجات في أسواق المنطقة وخارجها؛ مما شجع وعزز عملية الاستثمار في هذه المنتجات الهامة من قِبَل الشركات المتخصصة.