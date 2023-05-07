باستضافة من السعودية.. بدء المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع" في جدة

وتفصيلاً، أكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات؛ وذلك بهدف تحقيق وقف إطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسَّعة؛ للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.