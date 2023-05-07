باستضافة من السعودية.. بدء المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع" في جدة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أمس الأحد بدء ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو.
وأكد وزير الخارجية أن دولة السودان تمرُّ بأزمة غير مسبوقة، وخيارنا في السعودية هو الوقوف إلى جانبها ودعمها.
وتفصيلاً، أكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات؛ وذلك بهدف تحقيق وقف إطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسَّعة؛ للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وحسب بيان وزارة الخارجية فقد أعرب الطرفان عن تحمُّلهما مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.
وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين، وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان. كما بدأ الطرفان مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، واستعادة الخدمات الضرورية، بما يتفق وإعلان المبادئ.
وقد أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجه بناءً قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاً منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حالياً، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.
وقد استمرت المحادثات يوم 7 مايو، كما ستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.