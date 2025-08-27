أمير الجوف يستقبل المواطن "الدرعان" صاحب مبادرة رسم أكبر جدارية بالمنطقة تجسد القيادة

وقدّم الدرعان لأمير منطقة الجوف، شرحًا عن المبادرة التي نُفِّذت من قِبل أحد الفنانين التشكيليين، والتي خُصِّصت لتجسيد صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تعبيرًا عن مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة.