محليات
أمير الجوف يستقبل المواطن "الدرعان" صاحب مبادرة رسم أكبر جدارية بالمنطقة تجسد القيادة
الأمير أشاد بهذه المبادرة الوطنية وما تحمله من معانٍ صادقة تعكس اعتزاز أبناء الوطن بقيادتهم
استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، المواطن نواف بن محمد الدرعان، مالك شركة "النواف القابضة"، صاحب مبادرة رسم أكبر جدارية في المنطقة.
وقدّم الدرعان لأمير منطقة الجوف، شرحًا عن المبادرة التي نُفِّذت من قِبل أحد الفنانين التشكيليين، والتي خُصِّصت لتجسيد صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تعبيرًا عن مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة.
وأشاد الأمير بهذه المبادرة الوطنية وما تحمله من معانٍ صادقة تعكس اعتزاز أبناء الوطن بقيادتهم.