بالفيديو.. كويكب يدنو من الأرض غداً ومراصد عالمية تتأهب لرصد خطره

وأشار إلى أن عديداً من المراصد العالمية يقوم برصده وتتبعه في هذه الفترة، وسيخصص عديدٌ من المراصد العالمية وقته يوم غدٍ لرصد وتصوير الكويكب في أثناء مروره بالقرب من الأرض، إذ إن مثل هذه الأرصاد تعمل على زيادة دقة المدار، وبالتالي تحديد نسبة تشكيله خطراً على الأرض في المستقبل.