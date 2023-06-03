بالفيديو.. كويكب يدنو من الأرض غداً ومراصد عالمية تتأهب لرصد خطره

أكّد مركز الفلك الدولي، أن كويكباً مُصنفاً من فئة الكويكبات القريبة من الأرض (NEO) سيمر على مسافة قريبة من الأرض تبلغ 467 ألف كم، وهي مقاربة لبُعد القمر عنا.
وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، أن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي قام بتصوير الكويكب من سماء الإمارات، مساء أمس الجمعة، وأطلق على الكويكب اسم (2023 HO18)، ويبلغ قطره 50 متراً، ومروره يوم غد هو الأقرب خلال السنوات العشر المقبلة، وهو يسير بسرعة 17 ألف كم في الساعة.
وأشار إلى أن عديداً من المراصد العالمية يقوم برصده وتتبعه في هذه الفترة، وسيخصص عديدٌ من المراصد العالمية وقته يوم غدٍ لرصد وتصوير الكويكب في أثناء مروره بالقرب من الأرض، إذ إن مثل هذه الأرصاد تعمل على زيادة دقة المدار، وبالتالي تحديد نسبة تشكيله خطراً على الأرض في المستقبل.
وزوّد مدير مركز الفلك الدولي، "سبق"، بالرابط الآّتي، وفيه مقطع فيديو يبين حركة الكويكب كنقطة متحرّكة بين النجوم، كما تمّ تصويره مساء أمس من سماء الإمارات .