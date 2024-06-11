1152 حالة و279 فرقة.. هنا "الإحصاء اليومي للخدمات الإسعافية بالعاصمة المقدسة"

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تفاصيل الإحصائية اليومية للخدمات الإسعافية في موسم حج 1445هـ بالعاصمة المقدسة.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الفِرَق الطبية الإسعافية في نطاق الحرم المكي الشريف بلغ أمس الاثنين 69 فرقة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات الإسعافية 258 حالة.
وأضافت، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن الفِرَق الطبية الإسعافية في نطاق العاصمة المقدسة بلغت 71 فرقة، والحالات الإسعافية 790 حالة.
وعلى صعيد المشاعر المقدسة، سجلت الفِرَق الطبية الإسعافية 137 فرقة، والحالات الإسعافية 104 حالات.
وأوضحت الهلال الأحمر"، أن إجمالي الفِرَق الطبية الإسعافية بلغ 279 فرقة؛ في حين سجل إجمالي الحالات الإسعافية 1152 حالة.