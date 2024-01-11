جريمتان ومخالفات مرورية.. ما العقوبات التي تنتظر صادم صاحب الدراجة؟

وأضاف "الزهراني": الجريمة الأولى هي الاعتداء على النفس عمدًا بالصدم والهروب ، مع سبق الإصرار وتتمثل العقوبة في السجن تعزيرًا لمدة يقدرها القضاء في ‫ الحق العام، والتعويض المالي عن كل ما لحق المجني عليه ‫بدنيًا و‫معنويًا وما قد يلحق بمركبته في‫الحق الخاص.