جبال الباحة تحتفي بيوم الجبال العالمي بثرواتها البيئية

في خطوة لافتة، تتجدّد أهمية إبراز القيمة البيئية والتنموية للجبال في اليوم العالمي للجبال، الذي يوافق 11 ديسمبر من كل عام، لما لها من دور في الحفاظ على التنوع الحيوي، وتوفير مصادر المياه، وتعزيز الاستدامة. وتأتي منطقة الباحة في قلب هذا الاهتمام، باعتبارها من أبرز المناطق الجبلية في المملكة، بما تمتلكه من سلاسل شاهقة ضمن جبال السراة وبيئات متنوعة تُسهم في تعزيز الهوية البيئية والثقافية للمنطقة.