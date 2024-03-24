فلكية جدة: "بدر رمضان" يزين السماء اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحَظ أن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا؛ وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق الشمس يوم الاثنين.