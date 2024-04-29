خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 1389 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 396 دراجة مخالفة بالرياض، و10 بالعاصمة المقدّسة، و114 بمنطقة المدينة المنوّرة، و33 بالشرقية، وضبط 6 بمنطقة عسير، و6 دراجات مخالفة بمنطقة تبوك، و17 بحائل، و42 بالقصيم، وجازان 27 دراجة مخالفة، ونجران 18، ومنطقة الحدود الشمالية 7، والجوف 7 دراجات مخالفة، و663 بجدة، و40 بالطائف و3 دراجات بالقريات.