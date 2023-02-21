أيدٍ سعودية مبدعة تحوّل صقلَ الأحجار الكريمة إلى تحف فنية

وتحتاج عملية صناعة الخواتم بعد الصقل إلى إبداع الصائغ، وهناك طرق كثيرة، إلا أن الأكثر شيوعًا هو صبّ الفضة على قوالب شمعية، تسمّى: طريقة الكاستنك، ثم تشكيل الخاتم بأدوات يدوية مثل المبرد والمنشار اليدوي، وأيضًا القلم اليدوي للرسم أو النقش على الفضة، وتوجد أيضًا طريقة الليزر بأجهزة خاصة تتم كتابتها بالليزر، أو رسم على الفضة بالليزر، كما تتم إضافة الأحجار إلى تعليقات نسائية وأساور، وإلى جميع أنواع الإكسسوارات، ولا تقتصر على الخواتم وحسب.