خرائط تفاعلية لتسهيل الحركة المرورية في المشاعر المقدسة

وأتاحت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور استخدام الخرائط التفاعلية التطبيق على الأجهزة الذكية، والتعرف على التعليمات حول استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية والاستفادة منه في البحث والطباعة والتجول ضمن الخريطة، والحصول على الإجابات الأكثر شيوعاً، من خلال الرابط التالي.