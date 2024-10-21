الأنفاق والكهرباء والمداخل.. "التوسعة السعودية الثالثة للحرم بالأرقام" والإيضاح رسمي

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، طبيعة التوسعة السعودية الثالثة بلغة إحصائية في أرقام؛ مشيرة إلى طول الأنفاق وامتدادات الكهرباء والمداخل.
وأوضحت "الحرمين"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن طول التمديدات الصحية في التوسعة السعودية الثالثة للحرم بلغت (1.000.000م)، ومسطحات الرخام (21.210.000م)، والخرسانة المسلحة (33.000.000م).
وأشارت، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى أن طول أنفاق المشاة والطوارئ (5.313م)، بالإضافة إلى (12500) دورة مياه، و(9.200) مواضئ.
وأضافت أن "طول أنفاق الكهرباء والخدمات (1.922م)، وطول نفق الصرف الصحي (4.643م)؛ بخلاف (159) مصعدًا كهربائيًّا، و(680) سلمًا كهربائيًّا، و(188) مدخلًا للتوسعة.