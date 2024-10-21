الأنفاق والكهرباء والمداخل.. "التوسعة السعودية الثالثة للحرم بالأرقام" والإيضاح رسمي

وأضافت أن "طول أنفاق الكهرباء والخدمات (1.922م)، وطول نفق الصرف الصحي (4.643م)؛ بخلاف (159) مصعدًا كهربائيًّا، و(680) سلمًا كهربائيًّا، و(188) مدخلًا للتوسعة.