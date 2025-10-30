استشاري جراحة عظام: المملكة تتصدر في استبدال المفاصل واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت

وتحدث الدكتور القحطاني، الذي يشغل أيضًا رئاسة قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن الأسباب الرئيسية لآلام الكتف، وتشمل: التهاب أو قطع أوتار الكتف، الكتف المتجمدة (المتيبسة)، التهاب وخشونة المفصل، الخلع أو الكسر، إصابات العضلة ذات الرأسين، التهاب مفصل الأخرم والترقوة، الألم المُحال من الرقبة أو القلب، ومتلازمة الانحشار العظمي، مؤكدًا أن ألم الكتف متنوع الأسباب لكنه قابل للعلاج في معظم الحالات مع أهمية الكشف المبكر والعلاج المنتظم لدى مختص لتجنب المضاعفات.