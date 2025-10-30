استشاري جراحة عظام: المملكة تتصدر في استبدال المفاصل واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت

كشف استشاري في جراحة العظام أن إبر البلازما والحقن الزيتية تُخفف آلام خشونة العظام لكنها ليست علاجًا نهائيًا، فيما لا تزال زراعة الخلايا الجذعية تحت الدراسة ضمن علاجات أمراض العظام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لكل سن رياضة مناسبة مع ضرورة الإحماء قبل ممارسة أي تمارين رياضية.
وأوضح الدكتور سعد بن محمد القحطاني، استشاري جراحة العظام وجراحة الأطراف العلوية والكسور المعقدة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، خلال حديثه في ديوانية الأطباء في لقائها الـ95 مساء أمس بعنوان (ألم الكتف: الأسباب والعلاج)، أن المملكة تقدمت على كثير من الدول في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في علاجات العظام واستبدال المفاصل بواسطة الروبوت، مشيرًا إلى أن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر نجح مؤخرًا في استخدام تقنية الواقع المعزز “الافتراضي” في استبدال مفصل الكتف لأحد المرضى.
وتحدث الدكتور القحطاني، الذي يشغل أيضًا رئاسة قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن الأسباب الرئيسية لآلام الكتف، وتشمل: التهاب أو قطع أوتار الكتف، الكتف المتجمدة (المتيبسة)، التهاب وخشونة المفصل، الخلع أو الكسر، إصابات العضلة ذات الرأسين، التهاب مفصل الأخرم والترقوة، الألم المُحال من الرقبة أو القلب، ومتلازمة الانحشار العظمي، مؤكدًا أن ألم الكتف متنوع الأسباب لكنه قابل للعلاج في معظم الحالات مع أهمية الكشف المبكر والعلاج المنتظم لدى مختص لتجنب المضاعفات.
كما سلّط الضوء على طرق العلاج، موضحًا أنها تشمل: الراحة المؤقتة وتجنب الحركة المجهدة، استخدام الأدوية المضادة للالتهابات، جلسات العلاج الطبيعي، الحقن بالكورتيزون، أو التدخل الجراحي بحسب الحالة، لافتًا إلى أن الالتهابات البسيطة لا تحتاج لتدخل جراحي.
وبيّن الدكتور القحطاني أن خشونة المفاصل تنتشر لدى المصابين بفقر الدم نتيجة نقص التروية وتآكل العظام، موضحًا أن العمليات العلاجية لم تعد معقدة بعد التقدم الطبي في المملكة، وأضاف أن علاج خلع الكتف والكسور يختلف حسب العمر، فـفي الشباب تُجرى العمليات لتقليل احتمالية الخلع المتكرر، أما في كبار السن فيُكتفى بالعلاج الطبيعي دون تدخل جراحي.