ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية

وصل -قبل قليل- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في مقدمة مستقبلي أخيه الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى البلاد اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين.
ويضم الوفد الرسمي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
يُذكر أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فقد غادر ولي العهد اليوم إلى المنامة؛ لترؤس وفد المملكة في القمة.