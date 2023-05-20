"وزير التعليم": تحقيق أبنائنا وبناتنا 27 جائزة بمعرض "آيسف" نتيجة مشرفة و"غير مسبوقة"

وأضاف: أن هذه النتائج المشرّفة تعكس حجمَ الجهود التي تبذلها المملكة وقيادتها، أيدها الله، لدعم الموهوبين والموهوبات، إلى جانب جهود وزارة التعليم مع شركائها في "موهبة" للوصول بأبنائنا وبناتنا إلى هذه المرحلة من التميّز والإبداع وتمثيل المملكة في المحافل الدولية؛ بدءًا من مراحل الإعداد والتصفيات الداخلية والتدريبات المستمرّة حتى الخروج بـ35 مشروعًا وطنيًّا، استطعنا المشاركةَ بها في هذا المحفل الدولي بكل جدارة.