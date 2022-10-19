الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. الرقي بالمملكة لمصافّ الصناعات الرائدة عالميًّا واستحداث وظائف مجدية للكوادر الوطنية

وضمن رؤية 2030 تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث يأتي إنشاء البرنامج كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، سعيًا لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة العربية السعودية، ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي. حيث سيركز برنامج تنمية القدرات البشرية على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات. مما يمكن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليًّا والمنافسة في سوق العمل عالميًّا.