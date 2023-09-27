القيادة تعزي رئيس العراق في ضحايا حريق اندلع في قاعة أفراح بـ"نينوى"

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية العراق، الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في ضحايا الحادث نفسه، قال فيه سموه: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسأل المولى سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".