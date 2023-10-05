مستودعات بمساحات متنوعة ومواقع استراتيجية.. "زد للمزادات" تعلن عن طرح مزادها "مشاعل الرياض"

كما يحرّر مَن يرسو عليه المزاد مبلغ السعي بقيمة "2.5%" من ثمن البيع شاملًا ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة "5%" من ثمن العقار.

يُذكر أن شركة "زد" العقارية من الشركات الرائدة في إقامة وتنظيم المزادات العقارية، وتمتلك "زد" خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عامًا.