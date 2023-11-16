بعد "أقوى نزال على الأرض".. يوم حاسم لأشهر أبطال الملاكمة في العالم بـ"موسم الرياض"

لم يلبث السعوديون أن ينسوا المباراة التاريخية التي لُقّبت بـ"أقوى نزال على الأرض"، بين "تايسون فيوري" و"فرانسيس نجانو"، ضمن نزال حزام موسم الرياض، حتى يجدوا أنفسهم أمام متعة ومغامرة جديدة؛ حيث ينتظر المواطنون -وفقًا لما أعلنه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ- نزال "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023؛ حيث ستقام النزالات بين عدد من نجوم رياضة الملاكمة في منطقة Kingdom Arena يوم السبت 23 ديسمبر القادم.
وتجعل هذه النزالات من المملكة وجهة عالمية لهذه الأحداث والفعاليات الاستثنائية، لعشاق الرياضة والملاكمة هذا العام.
وتوفر هذه النزالات القتالية، التوغل داخل عالم الملاكمة والتعرف على أدق تفاصيله، كما توفر الفعاليات المصاحبة لها، فرصة كبيرة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة للاستمتاع في معظم مناطق موسم الرياض.
وافتُتح حفل موسم الرياض 2023 في مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات، الذي يستضيف أيضًا عددًا من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم.
يُذكر أن نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض لهذا العام تجمع كلًّا من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر، إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إضافة إلى البريطاني إيليس زورو، وأرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا.