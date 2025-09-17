انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمريض بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي بمشاركة "30" خبيراً

انطلقت اليوم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمريض، تحت شعار "التحوّل في التمريض بوابة إلى المستقبل"، بمشاركة "30" متحدثاً دولياً ومحلياً من الخبراء والباحثين، يقدمون خلاله "23" محاضرة و"3" ورش عمل تفاعلية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع "40"ساعة تعليم طبي.
وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أ. عادل الطوهري، رحب فيها بالخبراء المتحدثين والحضور واللجنة المنظمة، والشركات الراعية، مؤكداً أن اللجنة بذلت جهداً حثيثاً من أجل التحضير الجيد للمؤتمر، مضيفاً أن المؤتمر يبحث موضوعات بالغة الأهمية، ومن أبرزها، أتمتة التمريض والتعليم المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد، وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر للتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض مع التطور التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030.
وشدد على أن المناقشات والأطروحات التي ستُقدم خلال جلسات المؤتمر، ستتيح فرصة كبيرة لنقل الممارسات والتجارب النوعية للمشاركين، وستُسهم بمشيئة الله في الارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية، وبالتالي تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.
من جانبه جدد د. عبدالله بخاري المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، الترحيب بالخبراء المتحدثين والحضور وكذلك الشركات الراعية، مشدداً على أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، بالنظر إلى أن التمريض من المهن الاستراتيجية في نظم الرعاية الصحية وأحد أهم مرتكزاتها.
وأكد أن المجموعة طوال مسيرتها تولي التدريب والتأهيل اهتماماً كبيراً، حيث نظمت أكثر من "1000" مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل بإجمالي يتجاوز "9000" ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، كما تم إطلاق "47" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة. بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن التمريض.
ثم قام راعي الحفل أ.د. سليمان الماجد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية، بتكريم الشركات الراعية للمؤتمر، والتي كان لها دور مهم في إنجاحه ، ومن ثم تم التقاط صور تذكارية جمعت
العلماء المتحدثين وأعضاء اللجنة العلمية، واختتم الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي تشارك فيه عدداً من كبريات الشـركات الطبية المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية.