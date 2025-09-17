انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمريض بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي بمشاركة "30" خبيراً

وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أ. عادل الطوهري، رحب فيها بالخبراء المتحدثين والحضور واللجنة المنظمة، والشركات الراعية، مؤكداً أن اللجنة بذلت جهداً حثيثاً من أجل التحضير الجيد للمؤتمر، مضيفاً أن المؤتمر يبحث موضوعات بالغة الأهمية، ومن أبرزها، أتمتة التمريض والتعليم المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد، وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر للتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض مع التطور التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030.