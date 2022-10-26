المملكة تُشدد على أهمية تعزيز مكتسبات القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون

ويرتكز العمل الثقافي الخليجي المشترك على الأهداف الواردة في خطة التنمية الثقافية بدول مجلس التعاون، التي أقرّها المجلس الأعلى في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض في ديسمبر1987، ومن بعدها على الاستراتيجية الثقافية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين، التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط في ديسمبر 2008 ، وتتضمن عدداً من الأهداف التي تجسّدت في تعزيز وتطوير مؤسسات العمل الثقافي في مجالات متعددة والتطوير الإداري المستمر، وتوثيق وحفظ التراث الثقافي، كما تتضمن دعم وتطوير النشر الثقافي وتعزيز الأنشطة والمواسم الثقافية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشاريع دعم الهوية الثقافية واللغة العربية.