جامعة "ستانفورد" الأمريكية تسجّل 5 باحثين من جامعة الإمام محمد بن سعود في قائمة علماء العالم

سجّلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التي تصدرها سنوياً لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصّصات، خمسة باحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة؛ تشمل جميع التخصّصات العلمية طبقاً لتصنيف الجامعة الأمريكية.