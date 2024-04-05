بلدية تيماء تنظّم أول بطولة بادل بالمحافظة

أعلنت بلدية محافظة تيماء، إقامة بطولة بادل تيماء الأولى؛ من اليوم الثالث حتى الخامس في أيام عيد الفطر المبارك، بواقع 16 فريقاً، وذلك على ملاعب بادل متنزه الأمير فهد بن سلطان، والتي انتهت البلدية من تجهيزها ضمن تطوير حديقة الأمير فهد بن سلطان، وأتاحت اللجنة المنظّمة التسجيل من اليوم حتى 28 رمضان.
يُذكر أن بلدية المحافظة ستقيم أيضاً فعاليات للعيد للأهالي في حديقة السور الأثري، حيث تتضمن الفعاليات مسرح الطفل وتوزيعات مجانية ومواقع للأسر المنتجة والرسم، والتصوير، والألعاب الهوائية، ومنطقة مطاعم، وهدايا للحضور، وسحباً على أطقم ذهب، وعدداً من الفعاليات، وذلك في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك.