بلدية تيماء تنظّم أول بطولة بادل بالمحافظة

أعلنت بلدية محافظة تيماء، إقامة بطولة ‫بادل تيماء الأولى؛ من اليوم الثالث حتى الخامس في أيام عيد الفطر المبارك، بواقع 16 فريقاً، وذلك على ملاعب بادل متنزه الأمير فهد بن سلطان، والتي انتهت البلدية من تجهيزها ضمن تطوير حديقة الأمير فهد بن سلطان، وأتاحت اللجنة المنظّمة التسجيل من اليوم حتى 28 رمضان.