لندن.. اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى تبحث العلاقات الاستراتيجية في مجال الدفاع مع المملكة المتحدة

كما ناقش مساعد وزير الدفاع مع نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق روب ماغوان، التعاون في مجالات البحث والتطوير الدفاعي ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.