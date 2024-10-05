تجديد اتفاقية التعاون بين "بر جدة" ولجنة "تراحم" لتيسير استفادة أسر السجناء والمفرج عنهم من خدمات الجمعية

يُذكر أن جمعية البر بجدة هي إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتعمل الجمعية وفق رؤيتها على تحقيق الريادة في صناعة الأثر من خلال تقديم عددٍ من المبادرات التنموية المبتكرة والمستدامة التي تُسهم في تمكين تلك الفئات، وتُسهم في تحقيق أهداف الجمعية التي ركزت في محورها الاجتماعي على "تعظيم الأثر الاجتماعي لخدمات الجمعية بما يعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة".